Výroba vlastního mobilu

Výroba vlastního mobiluMůj syn si rozbil mobil, a abych ho naučil vážit si věcí a peněz, koupil jsem mu mobil z bazaru.V bazaru jsem mobil vyzkoušel s vlastní sim kartou, vše bylo v pořádku.Asi za měsíc, jsem chtěl udělat na mobilu aktualizaci androidu, nešlo to.Protože už jsem si nevěděl rady, poslal jsem mobil do servisního střediska.Za pár dní mi bylo zděleno že s OS androidu bylo manipulováno (Kvůli tomu nejde aktualizace) a tak proběhne přeinstalace.Napsal jsem, že mobil byl zakoupen v bazaru, a chápu že náklady na přeinstalaci budu muset zaplatit.Za 20 dní mě bylo sděleno že mobil je neopravitelný protože aktualizace nejde provést a že mě vrátí peníze.Teď co se stalo ve zkratce:- Byla mi zablokována SIM.- Operátor mi sdělil že blokace byla provedena na žádost policie.- Policie mě sdělila že blokace byla provedena na základě toho že moje SIM byla v mobilu s tímto IMEI- IMEI patřilo mobilu co jsem koupil synovi v bazaru- Jednalo se o chybu policie- SIM mě byla odblokovánaKdyž jsem byl ale u polocie tak se policista prořekl že mobil byl monitorován.A pak mě to všechno docvaklo..Mobil co jsem koupil byl monitorován Policií změnou androidu.Ta aby to nemusela řešit že monitoruje někoho kdo mobil koupil v bazaru tak to nechala být.A pak když se to mělo provalit tak mobil v servisním středisku stopila.A pak někdo udělal tu opravdovou chybu blokaci mé karty.Našel jsem tento článek:Vážne uvažuji o tom že si nějaky mobil sbastlím.Stačí mě posílaní a příjem SMS, volání. a změna IMEIDoporučíte mi jak začít a co hledat?Nechci být monitorovaná ovce.