Vyžadují dobré IT firmy po svých programátorech přesčasy?

Mluvíš o sprintu, v tom případě jsi ale odhad náročnosti si dával sám, ne? Není celá tvoje stížnost o tom, žes špatně odhadl náročnost a příliš jsi přeceňoval svoje schopnosti a teď sám nestíháš?

Dalo by se na to nahlížet také tak, že v dobré firmě bude práce lidi bavit a budou dělat přesčasy, když to bude potřeba

Možná jste se dostal do firmy, která se vyznačuje malým počtem programátorů vzhledem k dílu, které mají vytvářet. To pak může být těžké (i když zase příležitost se více naučit, protože pravděpodobně budete mít různorodější úkoly).

Dobre firmy to nevyzaduji, protoze by to znamenalo prescasy proplacet (predpokladam, ze dobra firma se snazi dodrzovat zakonik prace), a takze se to nevyplati. Kde se to deje, je to v drtive vetsine pripadu nejaky problem managementu, a tudiz je lepsi asi snazit se odejit z takoveho mista.Kdyby slo o seniora, mozna by se to dalo akceptovat, ale i tak je to trochu "vychytraly" argument. Ale v pripade juniora jde o argument jiz zcela zcestny. Pokud tam neni nikdo, kdo nedokaze spatny odhad korigovat, nebo s nim jinak pocitat (projekt manazer), je to proste spatne rizena firma. (Ja chapu, ze ve SCRUMu nebo co to dneska leti se nepocita, ze by bylo potreba neco jako projekt management, ale pokud to nekdo nevedel, ze to muze byt problem, nemel si takovou metodologii zavadet.)V dobre firme muze praci lidi bavit, a at si klidne prescasy delaji, je to jejich volny cas. Ale jelikoz jde ovolny cas, management nemuze nijak spolehat na to, ze ty prescasy budou zitra delat, a tedy musi beztak planovat bez prescasu.Heh, to je tedy deal - to se nauci - maximalne jak to osidit. Nejvice se clovek nauci prave pokud ma k ruce specialistu, ktery je lepsi nez on, a je dostatek casu.