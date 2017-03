PC hra na Kickstarteru

Momentálně hýbe světem Legend of Zelda, mluví se i o hře dekády. Já se ptám, pokud by 1-2 vývojáři pracovali např. půl roku na vývoji dema nějaké takové hry a následně to prezentovali na kickstarteru, tak se dá očekávat, že ten úspěch přijde. Přijde mi to vlastně docela jednoduchý úspět, pokud je člověk schopný. Pokud jsem schopný vývojář, mám zkušenost s vývojem her, nemám problém ani s modifikaci enginu, zvolím třeba Cry Engine, umím udělat modely, animace, textury a obecně v této problematice mám přehled a jsem ochotný třeba 0,5-1rok volného času opětovat tomu, že budu tvořit demo nějaké hry a ve výsledku pak to demo bude působit opravdu dobře a profesionálně, tak proč bych měl neuspět?



Z nekolika ruznych duvodu:1) O rekneme omezene mnozstvi penez, ktere jsou hraci ochotni utratit, souperi na ruznych kickstarterech cim dal vice vyvojaru (a "vyvojaru"); v tom rybnicku zacina byt dost husto.2) Tim spis, ze dnes je to uz prakticky mainstream. Ono totiz nejprve ziskat penize, a pak teprve vyvijet hru, je zajimave nejen pro indie vyvojare, kteri jinak ani nemohou, ale take pro vychcane korporace.3) A nejvetsi problem: v tomto businessu je nejuspesnejsi ten, kdo dokaze nejlepe slibovat, at uz nejake featury nebo vyhody pro backery. Vlastni hra je vedlejsi a vlastne ani neni duvod ji nekdy dokoncit (*kasly kasly* Star Citizen *kasly kasly*). A to je casovana bomba, protoze pokud jsou nerealisticke sliby lakavejsi nez realisticke, hraci budou cim dal vetsi penize utapet v projektech, ze kterych nevzejdou zadne ci alespon trochu slusne hry, az nakonec zjisti, ze strojek na hry zadne hry neprodukuje a cele se to slozi.S vyjimkou open-source projektu, kde by sel jednak sledovat postup (overit, zda jde o vyvojare ci "vyvojare") a dvak i v pripade, ze by zkrachoval, by zbyl alspon kod a assety, se kterymi by slo treba neco delat. Nicmene takovych projektu bude asi minimum, nevim o zadnych hrach. To je na jednu stranu zajimave, na druhou stranu to jen doklada, ze podstatou teto bubliny je klam, a ten vyzaduje, aby kod nebyl videt. Jak rekl praotec Linus: talk is cheap, show me the code.