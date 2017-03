Myslíte si, že televize je v současnosti mrtvé médium? Já si myslím že do jisté míry ano. Třeba já co jsem se před třemi roky odstěhoval, od rodičů, tak televizi nemám a ani mi nechybí. Ale celkově si myslím, že v dnešní době vysokorychlostního internetu je klasické televizní vysílání přežitek. Byl bych osobně pro to, pozemní televizní vysílání kompletně zrušit a uvolněné frekvence použít pro data (univerzální). A televizní vysílání nechat pouze přes satelit (DVB-S).