Existuje ještě kvalitní hardware?

Už pár let se rozhlížím, zda jde ještě vůbec složit PC, který nebude kategorie "odpad". Výrobci kategorie "Consumer garbage" produkují čím dál větší sračky, které sice nedělají to co mají (nedodržují ani standard), za to jsou vylepšené o milion 3.14-čovin a vypadají, jako hračky pro děcka. Normální skříň s prouděním zepředu dozadu a zdrojem nahoře (nenasává bordel z pod skříně), bez cedníku ze všech stran v normálním designu neexistuje.Normální základní deska? To, že jsou všechny povinně černé s černými konektory a imbecilními tvary chladiče pomineme, ale proč je standardem videovýstupu IGP v roce 2017 analogový DSUB, DVI-I a HDMI 1.4? Co na tom, že 4K display se na to rozumě připojit nedá, jedna z deseti desek (zpravidla nejdražších) nabídne s velkou slávou 1 displayport? Hlavně že HP nebo DELL nabídnou na stejném hardwaru DP klidne 3x. DP je prostě standard, navíc v nouzi lze pořídit redukce na cokoli jiného. Už jsem se chystal koupit tenhle nesmysl od ASUSu (požadavek na rychlou náhradu rozbitého PC). Pikantní je, že levnější desky buď nemají Displayport vůbec, nebo jsou v rámci úspor zkrácené do šířky (chybí 3 montážní díry) a deska se při zapojení konektoru ohýbá, nebo mají obskurní PCI porty, což je problém zvláště u mATX desek. UEFI v typicky pubescentním designu, a jako zlatý hřeb, rozbitý firware síťovky i219V. Nakonec vyjde najevo , že Aušuš + rozbitý i219V je zřejmě standard a chlapci ten firmware distribuují metodou copy paste všude.Totéž platí o zdrojích. 95% z nich nesplní ani ATX normu , místo vypnutí při přetížení vesele hoří, a koupit kvalitní zdroj v kategorii 300-450W je téměř neřešitelný problém, pár kusů co se vleze do standardu je jen v kategorii šílených 550W a výš.Trh s hardware se v zadek obrací. Fakt nevím, jestli to nevzdat a nakoupit u HP nebo DELL, sice se to blbě rozšiřuje a doplňuje o aftermarket díly (nekompatibilní konektory, rozteče děr, apod.), ale ono už fakt není kde brát! Taková alternativa k Z240 / Z440 není z čeho postavit, přitom tenhle hw vydrží 24/7 provoz v naprosto šílených podmínkách. Zejména skříně, desky a zdroje prostě nejsou.Jak to řešíte vy?