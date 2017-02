Skladníci zarábajú viac ako ITčkári - NEprogramátori

Poslednou dobou sa tu dosť riešii práca tak aj ja sa pridám so svojim poznatkom. Všimli ste si, že platy v skladoch sú vo veľa mestách lepšie ako na nižších IT pozíciach ? Myslím adminov, servisákov, umpalampovHneď po skončení strednej školy som si nenašiel prácu v IT tak som išiel dočasne aj do skladu (z dočasného stavu som tam zaspal na 4 roky). Teraz som sa dokopal sa poobzerať po novej práci keďže som stále počúval kecy ako je ma tam škoda a mimo prácu som sa stále snažil vzdelávať, prípadne pomáhať v it veciach. Robil som tam bežného skladníka + po roku toho inteligentnejšieho a sračky v sape.No a na moje zdesenie keďže sa necítím ako programátor (zvládol by som max niečo pozliepať v php) voľné miesta v okolí sú takmer samá výroba, alebo sklad. No nakoniec som sa zamestnal ako it technik v jednej malej firme. Väčšinou len opravujem počítače, jazdím k zákazníkom a konfigurujem niektoré zariadenia a čiastočne aj servery (Win 2012 R2, občas debian). Zvýšenie platu nemám očakávať skôr ako za 2 roky keďže som papierovo bez praxe. Pritom debianové veci idú len cezomňa keďže zbytok firmy sú "win only".No a keďže píšem anonymne môžem zverejniť platyv čistom pre bezdetného človeka ako skladník 900-1100€ mesačne, v IT firme 400€