Zena, dieta a vy ako programator

V mojom okoli je to tak, ze deti su pre rodicov zrut casu, penazi a energie... absolutne nieje po nich nejaka chut ani energia na samovzdelavanie alebo nejaky aktivny konicek... max. tak pasivne si nieco citat alebo pozerat tv... co som tak odsledoval a povypytoval sa tak zvycajne si najdu volno asi tak 3-4 hodiny tyzdenne co vyuziju radsej na radovanky v posteli, ako na sedenie za pc... spolocensky zivot nula-nula-prd... poznam pripad, kde to zena psychicky nezvladla a zdrhla od rodiny... inak je to zaujimave pozorovat ludi, ktory boli sviezi mlady s chutou do zivota a do prace, ako sa s prichodom deti menia na psychicky a fyzicky vycerpane trosky s depresiami...sice sa vseobecne rodicia utesuju, ze ked deti podrastu do skolskeho veku tak sa to znormalizuje (v noci uz spia normalne...), ale zatial sa mi to tak javi, ze to akosi nefungujeimho jediny rodicia v mojom okoli, ktory su "funkcny" aj po detoch su pary, ktorym sa o deti stara pestunka/rodicia etc... takze maju cas aj na pracu aj na zabavu...