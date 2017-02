Jednak neni problém vyhlásit, že internet je monitorovaný za účelem boje s průmyslovou špionáží



A pak nevim, podle jakého zákona by bylo nelegální chtít vědět kolik času placeného zaměstnavatelem, stráví zaměstnanec na firemním pc a firemním internetu na konkrétních stránkách ?



No dyť jsem psal: pokud to zaměstnanci ví, je k tomu nějaký "právně rozumný" důvod a udělá se to rozumně (např. neleze se dovnitř provozu, ale jenom po hlavičkách), tak to legální je.Nemůže to být ale momentální nápad šéfa, který si řekne, jak je nachytá, parchanty jedny líný.A ať je to jak chce, já osobně to považuju za neetický. Podle mě má zaměstnavatel případně upozornit zaměstnance, že není spokojený s jeho výkonností a ne šmírovat ho. To by třeba taky mohl měřit počet úhozů na klávesnici (nepřemýšlí ten týpek náhodou moc? Proč buší míň než kolega vedle?)