Programování jako "brigáda"

Dobrý den,už delší dobu "programuju" (uvozovky, protože někteří lidé jsou citliví na přesnou definici slova programovat) v nejrůznějších jazycích, hlavně v C, Javě a PHP. Problém je, že už nevím, co psát dál - nemám problém si napsat skripty na něco, co zbytečně často opakuju, nebo init skripty pro TeamSpeak apod., ale to je jenom rutina, která není nijak zajímavá a ani mě nikam dál neposune a nic nového se u toho nenaučím.Zároveň si myslím, že už tyhle jazyky zvládám dostatečně na to, abych mohl psát jednodušší aplikace, za které už by třeba byl i někdo ochotný zaplatit. Mimochodem, asi největší projekt, na kterém jsem do teď pracoval (a který stále udržuju) je moje vlastní Androidí aplikace pro školní systém Bakaláři (asi tady nikdo znát nebude - ve zkratce slouží jako elektronická žákovská knížka, seznam školních akcí, domácích úkolů a pro posílání zpráv v rámci školy).Chtěl bych tedy spojit příjemné s užitečným, a zkusit napsat nějakou aplikaci na zakázku (trochu vznešený výraz) nebo třeba dopsat nějakou chybějící funkci do již existující aplikace a ideálně se u toho i něco nového naučit. Tady je další problém - v mém okolí jsem nenašel nikoho, kdo by o něco takového měl zájem o cokoliv podobného, všichni jsou spokojení. Kromě mě.A tím se konečně dostáváme k tomu, proč sem vůbec píšu: chtěl bych se zeptat, jestli máte o něco takového zájem, nebo jestli víte o někom, kdo by zájem měl. A když ne, tak aspoň jestli si myslíte, že má smysl hledat podobné zakázky bez jakýchkoli referencí (nebo kde sehnat ty reference).A málem bych zapomněl na jeden nepříjemný problém, a to ten, že zároveň s programováním musím stíhat i školu, takže nikdy nemůžu ručit za to, že budu mít čas (takže je problém dohodnout i věci jako deadline), takže jsem v podstatě nespolehlivý programátor bez referencí...Snad jsem to napsal všechno a je to srozumitelné. Předem díky za odpovědi