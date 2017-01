Prosím o radu, jak zrychlit hardwarově toto PC

No, když na to nahodíš MS Dos 6.22, tak to bude lítat jako z praku!20" monitor se dá pořídit za 600 jetý, na chatu super.Za 500 až 1000 se dá pořídit Dell Optiplex 760Alternativně se dá za 2000,- koupit z firmy: http://www.levnapc.cz/dell-optiplex-760-14.html Kdybych se chtěl rozšoupnout, jdu do Dell Optiplex 780:Za zbylou tisku pořídit 128GB SSD a jsi zase na ~3500,- Kč, ale už to lítá jako z praku.Hodně lidí na takové konfiguraci v práci ještě normálně pracuje.