Zdravím, okolo vianoc operátori ľudom znovu začali k internetom dávať lacné netbooky pričom veľa ľudí ich okamžite predáva častokrát za polovicu ceny. Ja som sa tak nechal zlákať na Lenovo Ideapad 100s nerozbalený od jednej pani. Ako taký terminál sa zíde a za cenu 1/3 ceny bežného mobilu no nezober toPôvodne beží na Win 10.Problém je, že táto verzia nevie bežať v legacy bios režime, ale len uefi (secure boot sa vypnúť dá). No a aby toho nebolo málo tak jeho uefi vie nabootovať len 32bitové os aj napriek tomu, že cpu je 64bit. No a čo som pozeral tak aktuálne distribúcie sú buď 64bitové s efi, alebo 32bitové bez.Existuje okrem windows 10 nejaké 32bitové distro schopné bežať efi only bez toho aby som si ho musel zdĺhavo skladať ? Riešili ste niečo podobné ?