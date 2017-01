Poškozený RAID v NAS Synology

# fdisk -l /dev/sdc

Disk /dev/sdc: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x00000000



Zařízení Zaveditelný Start Konec Sektory Size Id Druh

/dev/sdc1 63 4980149 4980087 2,4G fd Linux RAID samorozpoznatelný

/dev/sdc2 4980150 6024374 1044225 509,9M fd Linux RAID samorozpoznatelný

/dev/sdc3 6281415 3907024064 3900742650 1,8T fd Linux RAID samorozpoznatelný

# mdadm --examine /dev/sdc1 /dev/sdc2 /dev/sdc3

#



Po opakovaných výpadcích el. proudu v rychlém sledu za sebou došlo k poškození RAIDu 1 ve starším NAS Synology DS209. Ono to nějak nabootuje, ale nejdou vidět data.Pokud se dobře pamatuji, byl tam ten jejich systém ve verzi 4.2. MDADM ve verzi 3.1.něco a verze metadat u RAIDU snad ještě 0.9. Tím si ovšem nejsem stoprocentně jistý.Mám tu z toho aktuálně vytažený jeden disk do USB redukce, ale nejsem schopen nahodit ani RAID. Pod ním by mělo být LVM a až pak svazek se souborovým systémem. Bohužel mám problém už s tím RAIDem.Data bych snad měl mít všechny z noční zálohy. Chtěl bych se k tomu dostat spíše pro jistotu, kdyby tam náhodou něco chybělo a taky trochu "ze sportu", abych příště věděl. V NAS cca před půl rokem začal jeden disk vykazovat předporuchové stavy, takže jsem ho vyměnil a teoreticky by měl ještě někde být, takže by z něho mohlo jít vyčíst nějaké informace o poli, pokud bude potřeba.Nějaký tip, co bych mohl dál zkusit?Díky