Čaute,bojuju s aktuální verzí Thunaru, který je mj. přítomen i v aktuální LTS verzi Xubuntu 16.04. Obsahuje brutální bug - náhodný častý segfault při přejmenování souborů, a možná i dalších operacích. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/thunar/+bug/1512120 Bug je známý, popsaný, neopravený, nicméně existuje oficiální patch a po Netu x-krát opakovaný návod jak si opatchovat, zrekompilovat a jak to pak krásně funguje. Děkující a oslavné komentáře. https://git.xfce.org/xfce/thunar/commit/?id=029012f4c39d9d3d9ae617491a69f76f54a4192f Ale mě to prostě nefunguje. Zkoušel jsem to opakovaně a na různých počítačích, ale ta opravená verze se chová úplně stejně blbě jako originál.Hoši z Xfce přiznávají, že ten patch neodstraňuje problém 100%, ale že tu situaci výrazně zlepší. Ale u mě se to nezlepší ani trochu.Zkoušel jste to někdo?