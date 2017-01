Vlastní operační systém.

Hlavní reklama by měl být ten OS samotný. Stěžejní je ten vzhled. Nevím, proč všechny linuxové distribuce jsou takové nijaké. Jak Windows tak OS X vypadají lépe. Wayland je display server, window manager i compositor v jednom a pokud tu implementaci naprogramuju tak, aby si pak 8 z 10 lidí řeklo, že to vypadá fakt super a je to hezčí jak Windows, tak si myslím, že je docela vyhráno a uživatele si to najde. Pak už se to rozšíří snadno v dnešní době.



Jinak k tomu času, to jsem tam dodefinoval kvůli tomu, aby někdo nenamítal, že na to nemám čas. Takový argument neberu, mě jde o to, proč by to nemělo uspět, kdybych se do toho pustil a opravdu ten výsledek stál za to, což si myslím, že jde ruku v ruce hlavně s tou implementací Wayland.