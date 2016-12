Chtěl bych udělat knihovnu, která by out of box zprostředkovala vytvoření 3D modelu na základě vstupního proudu obrazových funkcí pořízených stereo kamerou. Už jsem se nad tím zamýšlel a realizace je vcelku přímočará.



Jde o to, že jako základ bych chtěl použít Lucas-Kanade algoritmus (OpenCV) pro nalezení společných bodů dvou obrazových funckcí pořízených v různém prostoru (stereo kamera) a čase (po sobě jdoucí snímky ze stereo kamery). Chci tuto knihovnu udělat pořádně a proto potřebuju vědět, jestli zde není efektivnější algoritmus přizpůsobený přímo pro stereo kamery, než je Lucas-Kanade.



Rekonstrukce by měla být rychlá (nastavitelný počet bodů pro Lucas-Kanade algoritmus) a výstupní model by měl zahrnovat triangulaci. Jeho přesnost se bude zvyšovat v čase, když se postupně bude upravovat pozice předchozích bodů modelu.