Nerekl bych ze strava je 80% hubnuti, je to jen jedna slozka, byt dulezita.



Otazkou je kde zacinas a kam se chces dostat.



Pokud mas metr osmedast a 120 kilo, a chces se dostat jen na 90 kilo, tak staci opravdu upravit stravu a nezrat (neprezirat se, jen jist, jak se rika, jist do polosyta).



Pokud se chces dostat do nejake kondice, jedno kolik meris/vazis, musis k tomu pridat nejakou spalovaci pohybovou aktivitu, nemusi to byt nutne telocvicna s cinkama a chlastani "spalovacu". Daleko lepsi je pro organismus cvicit s vlastni vahou, hlavne je potreba zpocatku to neprehanet a zacit pekne pomale, po troskach aby si telo zvyklo - jinak by mohlo dojit k naplneni rceni "sportem k trvale invalidite".

Staci zacinat 30 minut denne 3-4x do tydne (den mezi cvicenim pauza na regeneraci), az si to zabehnes tak zvysit na 45 denne, nakonec na 60 min denne.

Vysledky nelze ocekavat za tyden, je to beh na dlouhou trat. Pokud jsi 30 let tloustl, budes to par let dostavat dolu.

Dulezita je vule, vule neprestat i kdyz se ti nechce. S tim ma spousta lidi problem. Nadchnou se do cviceni, po par dnech se jim nechce a zacnou se nutit, tim si to znechuti a po par tydnech uz cvicit prestanou.