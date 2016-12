Používám vypalovačku od LG. Na posouzení trvanlivosti médií pálím krátce, jen 3 roky, známý asi 5 let, zatím vše OK. U klasických médií si myslím, že 10 let klidně vydrží, trochu obavy mám u LTH - je to levnější organika, její vlastnosti jsou horší. Bohužel LG mechaniky neumí testovat chybovost, takže dokud se médium nevysype, nějaké zhoršování parametrů nezjistím.