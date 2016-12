Pohlcován programátorskou realitou?

Nevím, jak ten topic přesně nazvat. Zajímalo by mě, jestli někdo z vás netrpěl pocitem, že ho ten svět okolo programování pohlcuje a že pak nedokáže fungovat normálně v realitě a mezi lidmi. Mně se často o programávní zdá, probouzím se i usínám s myšlenkami co jak udělat lépe, co začít vyvíjet, co je perspektivní, jak se prosadit apod.. Už si ani nestahuju filmy nebo seriály, které jsem vždycky sledoval. Celý víkened strávím místo odpočinku procházením zdrojáku na githubu a když jdu do práce, tak se ani nedokážu dívat před sebe a čumím jen do země, protože jsou mi nepříjemný lidi okolo. Začínám si uvědomovat, že jsem asi nemocný, ale nevím, jestli je to nějaký přirozený vývoj moji mentality, nebo je to skutečně tím, že jsem od reality odříznutý víc a víc. Docela by mi pomohlo, kdyby někdo napsal svůj názor.