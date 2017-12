Prace OSVC a smlouva

Pracuji jako programator osvc a pred nedavnem jsem uzavrel smlouvu. Stoji v ni, ze udelam nekolik hodin do tydne za urcitou sumu. Jak tak ctu dal, tak nevidim tam zadni pokuty za nedodrzeni terminu. Co je celkem zvlastni, protoze vzdy jsem to tak mel u jinych objednavatelu. Z toho mi vychazi, ze kdyz se opozdim s objednavkou, tak z toho nic nevyplyva. Nebo? Popri tom mam rozdelanych jeste dalsich par prioritnejsich projektu, kterym se budu venovat vic. Take nemam podepsanou objednavku, ze pry to neresi. Mam jenom takovou vseobecni smlouvu, kde se pise jenom o mlcenlivosti, cena prace a jine