bitcoin a ostatní virtualni měny jsou založené na Ponziho schématuje to klasické letadlo. nominální hodnota je nula, tržní hodnota jemomentálně 16700 dolaru. hodnota bitcoinu je taková jakou ji přidělí kupující lidi. každýmu je jasný, že to jednou zkrachuje, ale do tý doby se na tom možná dá vydělat jako na rustu a poklesu akcii. ale taky se dá hodně ztratit.taky se tomu řiká tulipomanie.těžba kryptoměn nahrává hlavně výrobcům graf. karet v USA, kartelum, který vyrábí elektřinu a pod. to co ty stroje počítaj je v podstatě jenom "fraktálový" obrazec pozpátku. nic víc nic míň ...