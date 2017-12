Doporučte DVB-T2 USB tuner s podporou Linuxu (Debian)

Prosim o doporuceni overeneho DVB-T2 USB tuneru, realne sehnatelneho (*), s podporou v Linuxu, distribuce Debian (testing).* link kde je dany tuner k zakoupeni s realnou dostupnosti (nemusi byt zrovna skladem, ale mel by byt alespon dodatelny)Zadam o odpoved jen ty uzivatele, kteri s konkretnim tunerem a problematikou maji osobni zkusenost a DVB-T2 tuner v Linuxu opravdu provozují.Hodi se pripsat i jaky firmware/software je pro uspesne sprovozneni jejich reseni potreba.Ani ja, a jiste ani nikdo jiny kdo by danou vec resil, nemam zajem o radobychytre prispevky nekterych mistnich jedincu, tak budte tak hodni a zdrzte se jich.Tez neni odpovedi provoz tuneru pod Windows ci obecne jinym OS nez je Linux!Google jsem pouzil, byl jsem i na linuxtv.org , zajima me opravdu realne zkusenosti a realny provoz takoveho tuneru v CR pro prijem DVB-T2.Dekuji