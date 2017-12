jaký akumulátor do zimy/jak se starat

Mám blikačku na kolo (tedy do 150mA asi) na tužkové baterie. Nyní přišlo období, kdy se střídá mráz -3° až +5°. Zajímalo by mě, jaké mají následující přistupy k použití baterií výhody a nevýhody:

-Použití nabíjecích baterií typu Eneloop VS alkalických vs lithiové nabíjecí (hypoteticky, pokud by existovaly a nehrálo by roli, že jsou na jiné napětí) . Snáší některé daný teplotní profil lépe či hůře? Myslím tím: zvýšené samovybíjení, trvalé poškození nebo zvýšený vnitřní odpor(i když pro takto malý odběr asi nepodstatné).

-Nechat tam baterie trvale nebo pokaždé blikačku nosit do bytu (°20°, možná kontrproduktivní - ještě větší teplotní shoky) a nechávat jen na jízdu?