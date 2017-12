Klára asi čeká odpoveď na email. Nebo si myslí, že jí tu platbu podle mailu dohledáme. Oslovení "ajťák" považuju spíše za urážlivé, když vidím kdo všechno se dnes tak označuje. To je asi jako kdybych šel na nějaké ženské fórum a oslovil zdejší osazenstvo jako "domácí puťky". Na výměnu manželek bych se nedíval ani kdyby mi platili, natož abych já za to někomu platil.



Číslo 69 v mailu radši nechám bez komentáře.



Jen mi vrtá hlavou, co zadá ženská do seznamu, že se dostane na root...