Jak pečovat u svůj zrak?

Dá se nějak pečovat o zrak z věčného hledění do monitoru, nebo víceméně žádný efektivní způsob neexistuje, kromě zkrácení času čučení do monitoru? Co vlastně způsobuje to, že se při hledění do monitoru "kazí oči", to oslňování světlem, popř. nevyužívání hledění do dálky?