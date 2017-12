Po instalaci Win nestartuje Debian na jiném disku

AhojChtěl jsem dnes nainstalovat na druhý disk Win 10 s tím že zavaděč bude taky tam a budu si disky přepínat přes UEFI. Na SSD mám Debian 9 stable a na druhém disku jsem chtěl Windows. Když ale vytvořím oddíl přes instalačku Win která si ještě přidá Efi oddíl a další dva MRS a ještě něco na odkládání nebo co tak mi pak nejde nabootovat Debian který je na SSD respektive vůbec nenajede Grub, chvilku je černá obrazovka a pak mě to hodí do UEFI.Situace je o to komičtější že během instalace Win na HDD jsem pro jistotu odpojil SSD takže at se stalo cokoliv tak na SSD nemohlo mít nic vliv. Když nahraji bitovou kopii disku " zálohu " tak je zase vše ok a dokonce funguje i WinZkoušel jsem to několikrát a pokaždé je výsledek stejný. V UEFI mám vypnutý secure boot a všechno jeden přes čisté UEFI + oba dva disky mají GPT tabulku oddílů.Nevíte čím by to tak mohlo být ? je to dost zvláštní. V podstatě pouze vytvořím v instalaci Win oddíly no a pak už nenabootuju Debian který je v době vytvoření oddílů na odpojeném SSD.Děkuji za odpovědi