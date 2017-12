Grafická karta má hlučné větráky s keramickými ložisky

Koupil jsem si kartu MSI GeForce 1050 Ti se dvěma větráky, které i na nejtizsi chod oba dost vrčí.



A koupil jsi obycejnou = nejlevnejsi radu nebo jsi investoval do provedeni "gaming"?Predpokladam ze tu prvni, to je pak tezky, kdyz vsichni se snazej na vsem setrit a pak s tim nejsou spokojeni.Pokud bych se nahodou zmylil a koupi jsi tu druhou (gaming), tak v klidu (bez hrani her) je absolutni ticho neb to ventilatory uplne vypina a v zatezi to (celkove chladic = pasiv + ventilatory) je nejtissi provedeni grafickych karet, ktery se da dnes koupit. V tom pripade bych to odeslal na reklamaci (predtim poridit dostatecne prukazny audio/video zaznam, coz muze byt obtizne pokud by ti tam drnceli ventilatory z CPU/PSU nebo HDD).