1GB ram tablet - nova romka

Zdravim, hned na zacatek reknu, ze jsem nikdy android zarizeni nepreinstalovaval na jinou ramku.



Koupil jsem si levny tablet jen tak na vecer do postele. Je to tablet ot markeety co vsude nabizelo czc. Kazdopadne je te tablet tak neuveritelne pomaly ze se to neda vydrzet.



Mohli byste mi prosim poradit nejakou romku ktera bez problemu bezi na zarizeni s 1gb ram? Nasel jsem par na google ale samozrejme tento tablet nebyl vpodporovanych zarizeni. To opravsu musim najit rom primo na teto tablet? To neni jako treba s windows, ktery nainstaluji na kazdy pc?



Dekuji za odpovedi.