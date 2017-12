Jak presmerovat vystup ke skriptu rovnou do 7z aby se komprimoval

Snazim se vymyslet, jak pajpou presmerovat vystup ze skriptu.



Mam vystup ze skriptu, ktery jde do textoveho souboru. Jde mi o to, abych mohl ten vyskyp pajpou presmerovat primo ke komprimaci pomoci 7z, bez toho, aby se vystup ukladal na disk. (on je ten vystup docela velky). Zatim se mi to nepovedlo.



Aktualne:

./Skript.sh >> Vystup.txt

7z a -t7z -m0=lzma2 -mqs -mx=9 -mfb=273 -md=1024m -ms=on -ms=65536g -mmt=2 Archiv.7z



chtel bych to udelat takto:

./Skript.sh | 7z a -t7z -m0=lzma2 -mqs -mx=9 -mfb=273 -md=1024m -ms=on -ms=65536g -mmt=2 Archiv.7z



Nebo:

PROCES | 7z a -t7z -m0=lzma2 -mqs -mx=9 -mfb=273 -md=1024m -ms=on -ms=65536g -mmt=2 Archiv.7z



Jak to primo pajpovat, se mi nepodarilo.