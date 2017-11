Optimalizacia mysql

<?php

ini_set ( 'memory_limit' , '16G' );



ob_start ();

for ( $i = 0 ; $i < 30 ; $i ++) {

echo str_repeat ( 'a' , 100 * 1024 * 1024 );

}

ob_end_clean ();

// echo "Memory is now clean.



";

?>



Ahojte,zas a znova u Vas skusenejsich hladam radu,Zdedil som jeden server webserver so zle nastavenym mysql, po optimalizacii co som vedel, mysqltuner ukazuje uz dobre vysledky ale v reale je este jeden problem.Server si bezi svoje ma tak 3GB volnej ramky ale sem tam sa uplne zacne minat ramka az na povedzne 500 - 1000 mb, spusti sa tento script:A znova sa uvolni ramka a vsetko fici ako ma, ale jemi jasne ze toto neni normalne chovanie. Mohli by ste ma naviest co to moze robit ? popripade co je to za featuru ?Ked uz mam otvorene vlakno, musim sa spytat.Kolko server potrebuje mat volnej pamati ram aby bol save, napr ked mam 16 GB server je tam apache, mysql, mam to nakonfigurovane tak ze je tam volnej ram od 2 - 4 GB je to ok ? alebo mozem napr pridat viacej mysql aby napriklad viacej vyuzivalo ram a bude to len 1 - 2 GB volnej. neni nato niaka rovnica ? mas 16 GB minimalne 10percent musi byt stale volnych.Dakujem