Recruiterka prosí o pomoc (jen feedback)

Ad struktura inzerátů: Je to jinak, pokud jde o rozhozenou síť třeba ve formě plakátů v šalidě, kde jede o to zaujmout, a jinak v případě, že se "střílí harpuna na konkrétní cíl". V prvním případě ať se snaží nadchnout uchazeče k návštěvě webu, v druhým případě je to nabídka obchodu - to a to za tamto.



Ad znalosti: Zaměstnavatel ví, co potřebuje, tak ať to napíše. A ať počítá s tím, že většinou není nikdo, kdo na tu pozici sedne jak zadek na hrnec. Je to i o doménových znalostech a člověk, co v požadovaným jazyce dělal třeba 5 let účetní software, se bude muset v případě, že po něm bude chtít třeba zpracování videa, stejně hodně věcí naučit. Takže jazyky/technologie samy o sobě jsou pro kočku. naopak když dělal s videem v C++, bude přechod na C# jednodušší a začne dělat svou práci rychlej. Prostě naférovku napsat, co by měl dělat (třeba firemní IS v C#).



Ad praktická zkouška: Je potřeba zjistit rozsah znalostí, ale to se dá udělat různě. Ideální je ukázat vlastní kód a rozebrat nějak podrobnosti,...



Ad benefity: Do práce se nechodí kvůli benefitům. Solidním platem to začíná a když není, ani 500 benefitů to nezachrání. 25 dní dovči / sick days, stravenky a pružná pracovní doba jsou už samozřejmost, jak nejsou, inzerát spíš rozesměje. A atraktivitu u mě osobně nedělají ani tak benefity, ale prostředí. Jak zjistím, že je tam > 5 lidí/místnost, jdu rovnou jinam. Firemní NTB taky není benefit, to je pracovní pomůcka. Svářečům se taky neříká, že svářečská kukla je bonus. Školení v oboru (několik dní ročně) jsou v zákoníku práce a pokud to najdu v benefitech, mám to brát tak, že dodržení zákona je ve firmě jako bonus? Sorry, to fakt ne.



Co z benefitů opravdu bodne, jsou věci jako

- rozumný tarif na mobil pro soukromý čísla (i pro členy rodiny),

- hlídání dětí,

- poukázky na sport, wellness,...

- parkování pro zaměstnance

- měli jsme i slevy na objednání součástek/materiálu na soukromý projekty, taky fajn

- příspěvek na dopravu - ročně dojíždím za cca 15kKč, aspoň částečná kompenzace bodne.



Ad mzda: Tu chci vědět nejpozděj v okamžiku, kdy dostanu nabídku jít na pohovor. Stejně jako obor, technologie a mít vyloučený open space. Přes to nejede vlak. Nebudu ztrácet čas, když nevím, jestli se to úsilí vůbec vyplatí.



Ad recruiteři: Fakt nevím, asi dva roky jsem s žádným neměl co do činění...