Mají se na západě opravdu finančně o tolik lépe?

Nevím, jestli lidi žijící v USA nebo v Anglii jen více škudlí peníze, ale příjde mi, že si nemůžou některé věci dovolit stejně tak jako my. Nemůžu zde psát všechny příklady, kdy jsem narazil na to, jak je pro ně něco "drahé" a aby ušetřili pár stokorun, tak si třeba tu věc i sami vyrobí. Dám jen 2 příklady:



1. Macbooky na Youtube často označují za strašně drahé. Člověk by řekl, že když je u nás člověk ochoten dát svůj plat za něco od Apple, tak v USA, kde mají s průměru 3-4x větší příjmy by měli bez řečí kupovat.



2. Naposledy jsem např. na Youtube sledoval video jednoho Američana (Scooby) o posilování a ten doporučoval k výrobě posilovacích popruhů nekupovat už hotové za 500,- ale vyrobit si je z popruhů na auto za 100,- - já být amík, tak si prostě koupím pěkně vyrobené porpuhy a nebastlím něco doma.



3. Můj příbuzný, rodilý angličan a právník, jezdí na tom nejlevnějším silničním kole na trhu za nějakých 17000,- místo aby si koupil nějaké pořádné, když bere přes 300000,- měsíčně. Chce prostě ušetřit.



To jsou jenom takové příklady z poslední doby, ale narážím na to dost často, že prostě škudlí pěníze. Nechápu tu mentalitu, když podle všeho se mají jako prasata v žitě. Nebo že by to tak nebylo?