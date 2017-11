Řešení časových pásem pomocí falešného NTP

Problémů může být víc.



NTP je pull, nikoliv push, ta krabička se NTP serveru ptá jen občas a nepřepne se přesně v době přechodu na letní čas. Dokonce může být klidně i jen jednou za den. Samozřejmě každý krabička se může přepnout jindy. V takovém zmatku se pak jen velmi těžko vyznáte. Proto bych taky doporučil používat všude UTC, přepočítávat z něj je oproti tomuhle triviální.



Zásadní problém by mohl nastat při každém přechodu na zimní čas, kdy se hodiny posouvají dozadu. Těžko říct, jak na to SW v té krabičce zareaguje. Třeba mnoho embedded SW vůbec nepředpokládá, že by proběhlé události (časy souborů, triggerů ap.) mohly mít časové razítko v budoucnu, a pak může počítat chybné údaje (např. časosběrné průměry), následující hodinu neposílat data či dokonce spadnout. Embedded svět je obecně stavěný na to, že všechno běží v UTC a případné přepočty dělá ten výkonnější stroj, který data zpracovává nebo zobrazuje.