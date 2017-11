jak v zhaceném GNOME přepnu okna jedné levou rukou, bez klávesy win

zajímá mě, jak v domrveném prostředí gnome je možné přepnout mezi okny, které jsou jedné aplikace (například okna firefoxu). Co je problém:

-Po stisku Alt Tab se ukáže pouze jedno logo firefoxu, pod ním šipka, za chvíli se vysune další rámeček, který konečně ukazuje co chci - okna firefoxu. Nyní musím do pazoury vzít myš a nebo pravou prackou dokončit (šipka dolu, několik šipek do stran), co jsem začal levou (alt tab)

-Klávesová zkratky win zase ukáže obrazovku zaflákanou okny, kde je horší se vyznat jak finančák v účetnictví SPD.



Například windows Alt tab ve windows neseskupuje okna jedné aplikace, mac OS má na to aspoň odlišnou zkratku Cmd+`