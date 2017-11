Jaký hardware a software na domácí server

Zdravím. Uvažuji o pořízení levného serveru pro domácí použití. Nejspíš by tam byl emailový server, dále FTP a ještě webový server pro web development (možná ještě wikimedia). Kalkuloval bych orientačně s hardwarem kolem 2000kč + externí HDD (Raspberri Pi, nebo Arduino nebo co?). Server by nejspíše neměl přístup na Internet (čistě lokální domácí síť).



Prosím o radu pro serverovýho začátečníka (ve web developmentu takový začátečník nejsem). Co si mám pořídit za hardware, jakou distribuci Linuxu a případně jaký software pro administraci serveru (nejspíš pro začátek s grafickým uživatelským prostředím).