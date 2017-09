Ak Ti nejde o čo najmenšie rozmery a umiestnenie do racku, tak určite ten HP. Akurát pozor na disky - má to svoj 3,5" HDD rámček, ktorý asi nebude súčasťou balenia a predáva sa osobitne s diskami. To by si si mal asi zistiť dopredu, lebo sa to môže predražiť.