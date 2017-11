Porad mam pocit, ze nic neumim

Nekde jsem se setkal s tim, ze IT je falesna kariera a slepa ulicka pro job. Po tech par letech uz asi zacinam chapat, co tim kdo myslel.



Jediny, co me deli od nove prichoziho juniora, je takovej ten vnitrni pocit, ze "vim, co delam" a dovedu se podivat na kod a vim, jestli je to sracka.



Vítej v realitě. Není to ani syndrom vyhoření, ale skutečnost.To co by tě mělo dělit jako staršího zaměstnance od mladšího, je tučnější finanční rezerva, protože jste oba stejní budižkničemové, nakonec přežiješ jen díky schopnosti odkládat svou spotřebu a investovat část své mzdy, protože ve svých 65 letech už třeba neudržíš ani vlastní moč a kariéra v IT je u konce. Je to smutné, ale je to tak, společnost je nekompromisní.Moje rada je: Nasysli si co nejvíc v co nejkratším čase, a věnuj se i něčemu jinému, než IT, jinak z toho rychle zešílíš. Hlavně se nechtěj věnovat IT do nekonečna, jinak brzo budeš potřebovat hodně kvalitního psychoterapeuta.