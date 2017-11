Z medicíny do IT

Otázka je, kdybych čistě hypoteticky chtěl změnit obor, za jak dlouho se dá dostat na tyhle peníze v IT?



Naprostá většina lidí v IT tyhle peníze nemá (ne, já taky ne), takže pro ně za nekonečně dlouho. Jinak bych počítal tak 10 let na dostání se na nějakou dobrou úroveň, ale možná jsem jenom blbej a ostatní to zvládnou rychleji. A nebo si maluju trh moc růžově a necení se ani tak znalosti a schopnosti, ale tvůj brácha se umí napojit na správné penězovody. Třeba firma co dělala opencard taky nedodala žádný špičkový produkt a kolik za to dostala, že.Nevím, jestli se dá život věnovat IT, když to chceš dělat hlavně pro prachy a asi tě to moc nebaví.