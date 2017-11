Desktopová distribuce pro RPi3

No ja ted pouzivam Raspberri (poprve v zivote jsem na to ted saham) pro demo ukazky projektu pro IoT. Koupil jsem dotekovej display, a zatim to jeste skladam dohromady, cekam na nejaky kabely apod.



Kazdopadne ja pouzivam vsude jen Gentoo linux, takze jsem ho nainstaloval i na raspberry PI. Samozrejme nejsem (v tomhle pripade) masochista, a jelikoz je Gentoo zdrojova a ne binarni distribuce (krome par balicku), tak bych se u kompilace asi prosedel. Tak jsem si na workstation (kde mam 2 xeony -> 32 threads) nastavil distcc server a hlavne binarni host repozitar. To pak funguje tak, ze kdyz kompilujes na raspberry pi, tak posles zdrojaky na distcc host, kde ti je zkompiluje a pak posle zpatky. Zaroven po dokompilovani cele package se raspberry bi binarka ulozi do binarniho repozitare, pro budouci prepouziti, pokud bude potreba.



No a planuju nejak pristi vikend nainstalovat a odzkouset na raspberry tyhle widlacky prostredi:

- OpenBox

- FluxBox

- Engliightment

- i3



A pak si vyberu a vyzkousim je vsechny. Jeste koukam na XMonad, a uplne posledni me zaujal IceWM



Dam update, jak to vypada.



PS: Ne vsechno jde kompilovat pres distcc (nektere package to neunesou), ale ze zkusenosti na full dekstopu z ~1700 packages tak asi ~20 musi bezet lokalne, tak uvidim, jak to pujde s temadle windows managerama