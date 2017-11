Ahoj... pomohl by mi nekdo objasnit jak je to s DNS ? -pocitac ma fyzicky interface eth0 IP : 192.168.0.101 GW : 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1 -pocitac ma VPN interface tap/tun IP : 192.168.50.101 GW : 192.168.50.1 DNS: 192.168.50.1 VPN gateway neni nastavena jako default jaka DNS se bude pouzivat?

« Poslední změna: Dnes v 14:43:57 od Petr Krčmář »

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj