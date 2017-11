#!/bin/bash

ARR=("nejaky text" "další text" "a ještě jiný text")



/nejaky text/další text/a ještě jiný text



Dobrý večer.Mám takové polea potřebuji uložit do proměnné VAR to pole abych dostal takový výsledekHledám jednořádkové řešení bez použití while, for atd.. Nějaký tip?