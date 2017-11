Dedicnost OOP + biologia

Ona je lepsi otazka, ktere reseni povazuje skolitel za spravne. Protoze bez kontextu k cemu to ma slouzit, se to da tezko odhadovat.



Z toho co tam je mi dava smysl, ze potomkem rostliny je: Strom, Kvetina. Protoze je to specializace. Ostatni jsou instance (dub, ruze) nebo soucasti (agregace a ne dedicnost - list, koren, jablko). Organismus by pak byl spis predek, protoze je to obecnejsi nez rostilna.



A ta druha je zapeklita. Ucitel by se nejspis mel modelovat jako role. Muze byt ucitel i studentem? (na vysce caste, proc ne) Tim padem urcite nededit od cloveka, neslo by namodelavat, ze je jak ucitel, tak student. Podobne by se dalo argumentovat i u ostatnich.



Z tech veci co tam jsou vyjmenovany bych to nededil od niceho. Mozna jako zamestnanec, bude pak moct jit zamestnanec na vyuku jako student? Priklad imo na prd.