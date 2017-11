Mám dotaz, když si jako osvč pořídím např. notebook, na který si nechám odečíst dph, načež tento notebook budu chtít prodat, tak předpokládám, že to nemůžu jen tak dát na bazar, je to tak? Jenže jak by to berní úřad zjistil? Řekli by mi snad, abych jim ten notebook ukázal, zda-li ho pořád ještě vlastním?