záleží na prostředí a délce kabelů, Pokud to není prostředí s extrémním rušením, tak slušné průmyslové PC mají na USB portech dobré přepěťové ochrany které by to měli zvládnout, pokud je potřeba delší spoj, uvažoval bych o použití USB optického kabelu.

Jinak pro mechanicky odolná řešení, podívej se na "military" USB konektory s převlečnou maticí. Vydrží to hodně, jsou i vodotěsné provedení ale ke to docela drahé.