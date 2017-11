Vaše názory na nejperspektivnější kryptoměnu

Jaký ze současných cca. 1200 různých cryptocoinů mimo bitcoinu považujete za perspektivní a proč?



Záleží k čemu perspektivní. K těžbě, spekulaci, technicky zajímavé?Kdysi se mi hodně líbil Primecoin, protože tu šílenou výpočetní sílu využil na něco aspoň trochu užitečnýho. Ale bohužel umřel.Dneska se mi líbí měny, které jsou záměrně postavené tak, aby byly (aspoň dneska) odolné proti ASICům. Těžba je tak přístupná komukoliv a je menší pravděpodobnost, že ji ovládnou specialisti s obrovskými farmami v oblastech, kde je levná elektřina (kteří navíc teplo asi moc často nevyužívají, takže je to fest neekologický). Nejperspektivnější z nich se mi zdá být Monero, protože zároveň dává velkej důraz na anonymitu, což je módní. Etickou stránku možné podpory organizovaného zločinu si každý soudruh musí posoudit sám...Docela zajímavě vypadají i systémy pro podporu smart contracts, ale těch jsou mraky a nemám čas a energii studovat rozdíly, takže tady nefandím nikomu.Technicky pak celkem dávám šanci systémům specializovaným (třeba na clearing při lokálním prodeji přebytků elektřiny ve smart gridech), které "demokracii" nevyrábí pomocí těžební síly, ale nějakým druhem registrace. Odpadá tak vyhazování energie oknem, což je fajn, to by mohlo mít budoucnost (decentralizace jenom tam, kde to opravdu dává smysl).