Zdravím, mám dotaz. Dle logů v routeru se mi posledních 5 dnů začal objevovat obrovské množství (zhruba co minutu jeden) traficu (asi pokusů o připojení) z různých IP s UDP headerem směřovaných na mou IP adresu a port 53. Vše spojuje i obsah packetu a to adresa usgs.gov, nevíte o so může jít?