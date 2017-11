Chlapce, to kto tu ma blizsie k lopate je snad jasne ked sa tu bavim s clovekom co ocividne nema paru jak to v kapitalizme funguje a stara sa o dobro firmy a trapi ho ze mina prachy ked mu to moze byt uplne ukradnute. Nechapem preco by to mal byt tvoj problem a uprimne ani preco by ta to malo zaujimat fakt.



To trolujes s tym pocitacom? Ved ten noteboom bude tvoj osobne. Budes ho mat nonstop so sebou a ked budes vo firme tak si predstav ze si ho tam zoberies so sebou a budes pracovat vo firme na svojom pocitaci. Na to je co nepochopitelne. Ked to nie je zrovna banka co ti spehuje uplne vsetko co na tom notebooku robis a co tam mas a zaujima ich len tvoj vystup, co by ich aj malo, tak je uplne jedno ze im to dodas aj na 386tke.



Mne sa zda ze si celkom neflexibilny co sa tyka trhu prace.