Nastavení DSL - jde použít modem od T-mobile na O2?

factory reset asi tak 6x

nastavení LAN DHCP a WiFi podle O2 stránek https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-vdsl/zyxel-vmg1312-b30b.html?article=353600

automatické nastavení WiFi podle O2 stránek https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-vdsl/zyxel-vmg1312-b30b.html?article=353673

nový firmware

výměna kabelů

Zdravím,Už několik dní se snažím zprovoznit nově zařízený internet od O2 ale neúspěšně. Po několika denním obvolávání/psaním s různými gury, techniky, nepříjemnými dámami, jsem se rozhodl vyhledat pomoc na internetu od normálních lidíPři zřizování internetu jsem si obstaral svůj modem, stejný typ jaký O2 nabízí ale byl předtím používán T-mobilem, proto by mě zajímalo jestli není problém s připojením kvůli tomu. Jak jsem zjistil, když se resetuje modem od O2 na tovární nastavení zůstane v něm DSL nastavené podle O2 a možná se děje to samé, ale v mém případě tovární nastavení T-mobilu. Má otázka tedy zní jestli jde nějak manuálně přenastavit modem ve webovém rozhraní aby fungoval na O2? Pokud ano jak a kde přesně?Podle všeho služba funguje, a modem přijímá 20mb/s jak má, ale v počítači píše že připojení internetu není k dispozici a to jak přes WiFi tak LAN, proto musí být něco v nepořádku s nastavením modemu.Zkoušel jsem tyto možnosti:Prosím o pomoc, má někdo s tímto problémem zkušenosti?Předpokládám že nejsem jediný kdo k připojení od O2 používá "cizí" modem. Popřípadě jestli si myslíte že by to mohlo být i něčím jiným, povídejtePředem bych chtěl upozornit že nejsem vůbec IT typ, tak pokud by byl někdo ochotný poradit, jednoduše prosímDěkuji.