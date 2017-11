SharePoint 2013 Office 365 opravneni

Úrovně oprávnění udělené uživateli

Omezený přístup

Přiděleno prostřednictvím skupiny uživatele Správci odkazů organizace na domovské stránce Sharepointu



Omezený přístup

Přiděleno prostřednictvím skupiny uživatele Editoři odkazů organizace na domovské stránce Sharepointu



Omezený přístup

Přiděleno prostřednictvím skupiny uživatele Čtenáři odkazů organizace na domovské stránce Sharepointu





Úroveň přístupu uživatele také ovlivňují následující faktory.



Povolit

Spravovat oprávnění

Umožňuje vytvořit a změnit úrovně oprávnění pro daný web a přiřadit oprávnění jednotlivým uživatelům a skupinám.



Povolit

Zobrazit data služby Web Analytics

Umožňuje zobrazit sestavy o využití tohoto webu.



Povolit

Vytvořit podřízené weby

Umožňuje vytvořit podřízené weby, jako jsou například týmové weby, centra schůzek a pracovní prostory dokumentů.



Povolit

Spravovat web

Poskytuje možnost provádět všechny úkoly správy pro web a také spravovat obsah.



Povolit

Spravovat seznamy

Vytvořit nebo odebrat seznamy, přidat nebo odebrat sloupce v seznamu a přidat nebo odebrat veřejná zobrazení seznamu.



Povolit

Použít motivy a ohraničení

Umožňuje na celém webu použít vybraný motiv nebo ohraničení.



Povolit

Použít šablony stylů

Umožňuje použít na daném webu šablonu stylů (soubor CSS).



Povolit

Přepsat rezervaci a uživatelské nastavení

Umožňuje zrušit nebo vrátit se změnami dokument, který je rezervovaný pro jiného uživatele, a změnit nebo přepsat nastavení, které uživatelům umožňuje číst nebo upravovat pouze jejich vlastní položky.



Povolit

Spravovat osobní zobrazení

Vytvořit, změnit nebo odstranit osobní zobrazení seznamů.



Povolit

Přidat nebo odebrat osobní webové části

Umožňuje přidat nebo odebrat osobní webové části na stránce webových částí.



Povolit

Aktualizovat osobní webové části

Umožňuje aktualizovat webové části, aby zobrazovaly individuální informace.



Povolit

Přidat položky

Umožňuje přidat položky do seznamů a dokumenty do knihoven dokumentů.



Povolit

Upravit položky

Umožňuje upravit položky v seznamech, upravit dokumenty v knihovnách dokumentů a přizpůsobit stránky webových částí v knihovnách dokumentů.



Povolit

Odstranit položky

Umožňuje odstranit položky ze seznamu a dokumenty z knihovny dokumentů.



Povolit

Vytvořit skupiny

Umožňuje vytvořit skupinu uživatelů, kterou lze použít kdekoli v rámci dané kolekce webů.



Povolit

Procházet adresáře

Umožňuje vytvořit výčet souborů a složek na webu pomocí rozhraní Web DAV a SharePoint Designer.



Povolit

Zobrazit položky

Umožňuje zobrazit položky v seznamech a dokumenty v knihovnách dokumentů.



Povolit

Použít funkci Samoobslužné vytváření webů

Umožňuje vytvořit web pomocí funkce Samoobslužné vytváření webů.



Povolit

Zobrazit stránky

Umožňuje zobrazit stránky webu.



Povolit

Schválit položky

Schválit podverzi dokumentu nebo položky seznamu.



Povolit

Zobrazit výčet oprávnění

Umožňuje zobrazit výčet oprávnění pro web, seznam, složku, dokument nebo položku seznamu.



Povolit

Otevřít položky

Umožňuje zobrazit zdroj dokumentů s obslužnými rutinami na straně serveru.



Povolit

Zobrazit verze

Zobrazit předchozí verze dokumentu nebo položky seznamu



Povolit

Odstranit verze

Odstranit předchozí verze dokumentu nebo položky seznamu



Povolit

Vytvořit upozornění

Umožňuje vytvořit upozornění.



Povolit

Spravovat upozornění

Umožňuje spravovat upozornění pro všechny uživatele webu.



Povolit

Upravit osobní informace o uživatelích

Umožňuje uživatelům změnit vlastní informace, například přidat obrázek.











Zdravim,na SharePointu (v ramci Office365) se snazim vytvorit sablonu knihovny ze stavajici. Bohuzel nemam pravdpodobne opravneni takovou sablonu vytvorit, stejne tak jako zmenit Home page nebo pripojit se k SP pomoci SP Designeru (You don't have permissions to open this Web site in SharePoint Designer).Pri revizi opravneni sem nasel nasledujici vycet:Jelikoz se polozky s "Omezený přístupem" vztahuji jen k odkazum, nepredpokladam, ze je to pricina. Nemuzu ale nikde jinde najit moznost eskalace prav. Jeste sem zkusil vytvorit skupinu s "full access" do ktere sem se priradil a beze zmeny.