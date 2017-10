Externí disk z interního

V tomto segmentu trhu si neni za co priplacet a spolehlivost necekej.Co doporuci jeden, pohani druhy, je to hlavne o tom jak se dane zarizeni pouziva a jak se s nim zachazi...Pokud chces zvysit "spolehlivost", vyber takovy box, ktery ma USB konektor typu A (= USB normalni velikosti) i na strane boxu (samice).Pokud pocitas s plotnovym diskem (HDD) tak by v/k ramecku mel byt disk pripevnem sroubky na obou koncich (aby v ramecku nelital) a ramecek obal necim mekkym, napr. kozenkovym pouzdrem a pri manipulaci/prenasi se k nemu chovej jako kdyby jsi mel bombu s nitroglycerinovou rozbuskou.To zda odejde cip/prevodnik ze SATA na USB je ve hvezdach u vsech vyrobku nezavisle na tom kdo jej prodava a jakej na ni nalepil nazev.Ja sem pakrat drive pouzil i-Tec (kvuli USB typ A konektoru, ale disk v nem spatne drzi, byt funguji bez problemu dodnes), o hodne drive jsem mel starsi Icy Box tusim, ten nevydrzel caste rozebirani, ale prevodnik USB/SATA funguje dodnes.Konektor typ A maji i nejake AXAGON boxy, ale jinak je celkem jedno jestli to je axagon, icybox/raidsonic, i-tec, transcend, zalman.Zalman ma velmi zajimave vyrobky rady ZM-VExxx, kde ti box umi nacist ISO soubory a v PC/NB se ti to po pripojeni tvari jako virtualni mechanika, ovsem dle zkusenosti z internetu jsou lepsi starsi rady ktere se jiz neprodavaji.Osobne bych se vyhnul vyrobkum adata, zalman, connect it, evolveo, ale nekdo jiny nemusi souhlasit a treba ti je doporuci.Nove produkty se uz s vnitrnim IDE(pata) rozhranim nedelaji, vsechno ma SATA, takze leda nekde pohledat a tam stejne nebudes mit na vyber.Je to proste spotrebni zbozi, kup rovnou 2 kusy at mas do zasobyA neuvadis zda to chces pro 3.5" nebo 2.5" disky.Hlavne na to nespolihej pri pouziti typu ze tam odsypes data z PC/notebooky a mas to jakoze "zalohu"