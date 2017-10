PCEngines apu2 alebo Qotom Q1900G4-M ?

Po miliónty krát tá istá téma: "HW pre malý domáci server/router".

Pre SOHO som zástanca HP Microserverov a fyzického oddelenia routera a servera.

Napriek tomu som situáciou na trhu (deň čo deň nové bezpečnostné problémy - naposledy KRACK, mizerná podpora aktualizácií zo strany výrobcov /všetky tie *link, aušus, zyxhell a podobne/, IPv6, IoT, potreba VPN do práce....) donútený hľadať rozumnú platformu pre mojich klientov a pripojenie ich domácností.

Urobil som si malý prieskum (lede, mikrotik, cisco, pfsense - netgate a pcengines) a skončil som v podstate u zariadení na ktoré si viem nainštalovať OS podľa svojich potrieb a dlho a jednoducho udržiavať.

Všetko mi ukazuje na PCEngines APU2, ale viete ako to je.... pozrel som na aliho a tam je za nižšiu cenu stroj s lepším CPU, viacej RAM, lepšími perifériami, ktorý by asi v pohode mohol robiť aj ten malý domáci server.

Takže ako to vidíte vy? Odolať? Spoľahnúť sa na osvedčený pfSense s osvedčeným HW, alebo sa pustiť do "dobrodružstva"?